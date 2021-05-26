新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，第三級警戒延長到6/14讓宅經濟商機攀升，除了平板、Switch等娛樂視聽設備賣到缺貨，傑昇通信也觀察到，民眾對大螢幕手機的詢問度也逐漸增加。品牌定位在高CP值的紅米，新機Note 10 Pro繼承以往旗艦機才會配備的規格，售價不到八千五，至傑昇通信門市購買再送價值1,280元的優惠配件組。

北台灣通信連鎖門市─傑昇通信表示，第一季過後，中低階手機市場競爭明顯白熱化，为了鞏固台灣市場地位，小米機海戰術開始，自年初推出5G全民機紅米Note 9T 5G及標榜大電量的紅米9T、緊接著是在中國大陸銷售破百萬台的小米11登台亮相，以及日前推出新色的11 Lite 5G，近日則帶來一億畫素四鏡相機的紅米Note 10 Pro，為小米的手機產品線再添高畫素成員。

不僅如此，紅米Note 10 Pro採用6.67吋AMOLED螢幕，擁有120Hz螢幕更新率、240Hz觸控取樣率，滿足手遊玩家疾速操作的體驗，所搭配的360°環境光線感應器，可依據周圍光線自動調節亮度，在螢幕峰值亮度達1200 nit的狀況下，為用戶提供更舒適、清晰的亮度；加上高通S732G處理器支援下，無論玩遊戲或啟動居家學習模式，都能順暢運行。

而最具話題性的就是旗艦規格下放的億級像素相機鏡頭，紅米Note 10 Pro後置相機搭載1億800萬超高像素主鏡頭，前置相機配備1600萬像素鏡頭，提供AI美顏、AI人像模式，並支援夜景模式，即使在暗光處也能亮眼自拍；機身則內建5020mAh大電量，在一般正常使用下，電池壽命可長達2天，支援33W快速充電，30分鐘內可充到59％，迅速為手機補足電力，擺脫低電量焦慮。

紅米Note10 Pro億級畫素四鏡相機免9千，通路再送$1280配件組。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信分析，小米無懼新冠肺炎疫情在台升溫，如此嚴峻的環境因素下，反而選擇危機入市，在此時發表售價8,499元的紅米Note 10 Pro，兼具大螢幕、大電量及億級像素的相機鏡頭，都令人眼睛為之一亮，這次推出6GB+128GB容量規格，提供冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三種顏色選擇，且新機開賣期間至傑昇通信門市購買，再贈送優惠配件組，內容包含四角空壓防摔殼及滿版9H鋼化保護貼，現賺1,280元。

(科技)