高雄籍漁船「大滿發」船長吳姓男子聯手吳姓船東製造不實海難報告書，謊稱漁船在馬紹爾群島捕魚時，突然大量進水隨後沉入海中，除了詐取保險金300萬元，還將汰建權(漁權)以411萬價格賣給不知情的朱男，隨後被漁業署漁船監控系統發現「大滿發」漁船不但沒沉，還持續在馬紹爾海域捕魚，雄檢偵結後將吳男、胡男依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

檢方指出，吳男手寫紀錄「大滿發」在2017年4月29日深夜捕魚時，因為船艙引擎部位大量進水，他和船員無法及時排水，便搭小艇棄母船逃逸，他們開著小艇進到一個小島獲得救援後，吳男把海難報告傳回台灣，再由胡男拿著報告書去找律師公證。

隨後，胡男請人到相關單位辦理註銷船舶所有權登記並保留汰建資格，再拿著資料向保險公司申請300萬元理賠金，再用411萬的價格把汰建權賣給不知情的朱男，但漁業署漁船監控系統在2018年2月發現大滿發漁船根本沒有沉沒，甚至還持續在馬紹爾群島捕魚。

檢方偵查時，吳男矢口否認犯行，辯稱當天菲籍船員告知他船艙引擎部位進水，由於該船是老舊漁船，他們無法及時排水，只能趕緊棄船逃逸，後來聽說船擱淺在附近小島，當地民眾發現後將船修復，且被開到索羅門群島，隨後完全無法航行，目前又歸索羅門群島的當地人所有。

胡姓船東也否認涉案，辯稱他接到船隻沉沒的消息時，他人在美國，整件事情始末他都不知道，他當時是看到船長傳來的報告才去做後續理賠等事宜，他將300萬元保險金用來做其他生意，後來也不知道為何船隻根本沒有沉。

但檢方根據漁業署報告，確認「大滿發」漁船並未發生沉沒事故，且經過駐馬紹爾外館人員向馬紹爾漁業局求證，也證實「大滿發」仍持續在馬國經濟水域作業並有回報漁貨資料，因此檢方認定吳男、胡男辯詞不足採信，偵結後將兩人起訴。

(中時 )