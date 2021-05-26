全球最大分離式元件廠-達爾集團力挺旗下二極體廠-德微(3675)積極擴大市場佔有率，在達爾佈局逐步發酵下，德微目前產能滿載，訂單已排到明年第1季，為因應訂單需求，德微自動化產線第一期投資已全數建置完成並試機中，預計今年第3季正式量產交貨，在新產能挹注下，德微業績可望一路旺至明年。

達爾集團在盧克修接下執行長後，不僅將二極體老產品賦予新技術，不斷更新設備提高單位效能，降低生產成本，並入股德微，成為Diodes最重要生產支柱，另一方面，盧克修將自身Analog IC(類比訊號IC)專業及併購投資專長帶入Diodes，透過「舉債、買公司、賺錢還錢」策略，迅速擴大公司規模，將達爾產品線從分離式元件擴大至Analog IC、Mixed-signal，並以每年推出數百款新產品速度逐步養大客戶「一站購足」的胃口，墊高競爭門檻，進而成為全球最大分離式元件廠，而德微也配合集團佈局，垂直整合併購亞昕，並逐步將產品擴大至MOS、ESD及車用電子領域，提供客戶專業代工，德微亦在達爾規劃下接收敦南車用設備，以強化車用、工業等高階產品及自動化生產能力。

有鑑於汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，德微於2020年啟動自動化產線第一期投資，目前已全數建置完成並試機中，預計今年第3季正式量產交貨，因應達爾集團資源整合，配合集團市場需求，德微日前董事會再通過產線擴編計劃，此次產線擴編總金額為1065萬7510美元，合計約新台幣3.04億元，德微表示，擴產主要是針對車用市場、工業應用市場及高端手機市場而建置的自動化生產線，投資效益將於2022年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40%，並減少60%以上人工操作成本，亦可望提升公司之封裝毛利率達15%以上。

受惠於高階伺服器(Storage)、網通設備(Networking &Communication)及車用產品需求強勁，德微第1季稅後盈餘為4521萬元，年成長1.01倍，單季每股盈餘為1.02元，累計前4月合併營收為6.19億元，年成長17.32%。

值得一提的是，亞昕已完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微將因新晶圓製程，大幅降低採購晶圓成本，進而有效提升公司整體毛利率及獲利表現。

德微表示，目前訂單已排至明年第1季，今年營運可望逐季攀升，營運展望很樂觀，全年業績有機會創下歷年新高。

(時報資訊)