紐西蘭央行（RBNZ）周三宣布其官方現金利率（OCR）維持不變，仍為0.25%，此決議符合市場普遍預期。不過該央行預期在明年9月升息，紐元應聲上揚。

除了利率維持不變之外，該央行1000億紐元（721.8億美元）的大規模資產購買計畫（LSAP），以及貸款融資計畫（Funding for Lending Programme,FLP）的操作，亦維持不變。

根據路透社所作的調查，受訪經濟學家一致預期紐西蘭央行本次會議將維持利率不變。

不過，根據最新發布的利率預測，紐西蘭央行預估其官方現金利率將在明年9月達到0.5%，並在2023年底前達到1.5%。受央行的升息預期影響，周三紐元兌美元上揚0.5%，報0.7269美元。

該央行試圖淡化升息預期，稱現行的激勵性貨幣政策將維持不變，直到經濟達到央行設定的通膨和就業目標，聲明中亦指出：「要滿足這些條件，仍將需要相當長的時間與高度和耐心」。

近來紐西蘭發布的經濟數據相當樂觀，包括失業率已跌至4.7%。此外，該國主要的大宗商品價格上漲，都強化了該央行將升息的預期。

(時報資訊)