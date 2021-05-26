全台疫情嚴峻，不少行業生意慘淡，東森國際(2614)轉投資東森直消電商業績逆風高飛，今年4月業績告捷破4億，不僅比3月業績成長230%，較去年同期飆升360%，5月業績仍然看好，集團總裁王令麟看好直消電商未來發展，喊話今年將挑戰60億元的業績大關。

另外，東森旗下轉投資東森購物前4月營收年增21%，每股稅後純益EPS5.3元，年成長達53%；第2季業績由於有清明連續假期、母親節、端午節慶活動，加上年中慶促銷，可望帶動業績較第一季大幅成長。看準後疫情宅食商機，東森也研發推出料理包，預估今年可衝出5000萬元營收。

自營商品項目持續擴展是東森購物業績成長的最重要主因，王令麟說，5年前開始布局自營商品，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，目前自營商品業績已占營收的30%，目標2022年營收佔比要提升為50%。

王令麟指出，東森購物總部設在新北市，此次由東森購物捐助500萬元給所在地的新北市政府；而疫情同樣嚴峻的台北市，則由東森直消電商ecKare捐助500萬元給台北市政府，總計1000萬元的捐款，均做為第一線防疫人員因公染疫撫卹慰問金，及幫助受疫情影響的弱勢家庭。

(時報資訊)