台南市共有14處衛生所擴大開設篩檢站。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市昨天新增10起本土新冠肺炎確診病例，2條傳播鏈都源於雙北確診者，台南市衛生局長許以霖說，台南擴大篩檢對象今起新增「5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀者」。

因應日益嚴峻的疫情，台南市擴大啟動篩檢站，許以霖說，除了原有14家醫院附設篩檢站之外，各區衛生所目前已經設14站，加上慈濟基金會捐贈2組篩檢組合屋、台積電捐贈1台零接觸行動篩檢車，總計將有31站。

許以霖說，隨著確診者增加、匡列接觸者也愈多，避免醫護人員過度辛苦，擴大篩檢站將分擔醫院的負擔。針對高風險族對象，衛生局今天也新增「5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀者」，他強調，篩檢對象會持續滾動檢討。

他呼籲，若民眾與確診者公布足跡時間、日期地點有所重疊，且未與公布個案保持安全距離或未戴口罩並在該地停留長達15分鐘以上，才算是高風險族群，要篩檢前，也提醒務必要先預約，再前往篩檢站篩檢，避免群聚。

(中時 )