國內疫情嚴峻，有媒體報導，近日停泊在台南安平港的勵進研究船，19日出航，預計27日返航，引發外界擔憂群聚感染疑慮。科技部回應，勵進號將在今(26)日下午3點返回台南，目前並未傳出人員身體不適或體溫過高的情況，所有人員下船後，也將直接回家，不搭乘大眾交通工具，進行後續自主健康管理，全船也會徹底消毒。

據了解，科技部16日即通知新海研1號至3號及勵進號等4艘海洋研究船，原則上暫停航次執行，但是由台大海洋所管理的新海研1號，停泊在高雄港，原訂19日出航，15日決定暫停出航，但隸屬於科技部轄下國研院海洋中心的勵進號研究船，停泊在台南安平港，卻無視19日全國升級為三級警戒而出航。

科技部回應，該出航航次為執行中山大學與經濟部中央地質調查所計畫，至台灣東北角海域進行海底地質調查，期間並無停泊任何港埠，船上共有船員19人、科研儀器操作人員11人、研究人員3人。

科技部指出，勵進研究船排定19日上午10時出航，台北市及新北市雖於15日進入三級防疫警戒，但當時勵進研究船停靠的台南安平港仍為二級，因此國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心（以下簡稱海洋中心）在17日採取的出航原則，即是不進入包含雙北與鄰近基隆港的三級防疫警戒區港埠，並停止來自三級防疫警戒區之人員及設備登船，也取消原定來自雙北研究團隊及設備參與航次，僅接受二級防疫警戒區（含）以下之人員及設備，也取消原定停靠於基隆港。

科技部提到，19日上午10時，勵進研究船航次，經確認所有登船人員的14天自主健康管理體溫測量紀錄皆無異狀而出航。當天下午2時左右，疫情指揮中心宣布全國升級為第三級防疫警戒，此時勵進研究船已經出航約4個小時，海洋中心立刻決定勵進研究船航次依原規畫26日回航，而後續航次則取消至疫情狀況解除為止。

科技部強調，勵進研究船將於今（26）日下午3時返回台南安平港。船上工作人員在航行期間，皆須每日測量兩次體溫，用餐處也都有設置隔板，到目前為止，並未傳出任何工作人員身體不舒服或體溫過高的情況。海洋中心要求工作人員今日下船後，應直接回家，不搭乘大眾交通工具，並進行後續自主健康管理。全船也會進行徹底消毒。

(旺報 )