新冠肺炎疫情蔓延，中央宣布全國進入第三級警戒，民眾外出必須要強制戴口罩，警方也加強查察，台中市警局烏日分局近日巡查經過大肚區一處空地，發現有外籍移工聚在一起聊天且有人未戴口罩，經使用翻譯軟體，成功勸說移工戴上口罩，避免防疫破口。

烏日警方指出，大肚分駐所員警謝馨緯、賴威廷巡邏時，發現一處外籍移工宿舍外的空地上，有群移工聚在一起聊天，雖聚集者未超過10人且是在戶外，但因其中1人未戴口罩，員警憂心衍生防疫破口，立即趨前欲勸導，卻發現雙方語言不通，比手畫腳了一番仍無法有效溝通。

值勤員警靈機一動，藉由手機中的翻譯軟體與移工溝通，告知他們只要在外戶、不論是否為自家庭院，都必須要戴口罩，員警並拿出全新口罩給該名移工，他立刻戴上、還豎起大拇指稱讚「台灣警察好溫暖」。

警方指出，全國進入三級警戒，民眾只要出門就必須戴口罩，且停止室內5人以上、室外10人以上聚會，近來稽查發現，仍有部分民眾會忘記戴口罩，接下來將針對轄區內的廟宇、市場與外籍移工易聚集處加強稽查、宣導。

(中時 )