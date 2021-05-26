新冠肺炎本土疫情升溫，全國防疫提升到第三級警戒！南投縣府於5月16日公告縣內八大行業及各類高風險場所停止營業，並要警察機關協助配合稽查；25日再次出擊，查獲轄內越美養生館表面上配合停業，實際私底下聯繫熟客至店內消費，行假停業、真營業，警方依違反傳染病防治法，函報主管機關裁罰。

警方指出，昨日下午15時許，分局專案小組於執行勤務時，於草屯鎮越美養生館發現電錶快速轉動，且外面停放2部機車，顯可疑該養生館仍有繼續營業之事實，便對該店實施臨檢稽查；發現店內除負責人鄧女外，另有該店小姐鄧女及一名黃男，黃男辯稱是來幫忙維修冷氣，不是來店內消費。

警方表示，員警於3樓浴室內發現地上潮濕，且現場盤問雙方，均無法說出對方姓名，顯見乃辯解之詞，警方依違反傳染病防治法函報主管機關裁罰。

草屯分局長康健浚說，非常時期警方全力配合政府相關防疫稽查取締工作，也呼籲相關業者及民眾配合政府政策，尤其業者不要有僥倖心理，警方將用科技偵查，業者一定躲不過；若有發現場所業者違規營業、民眾未遵守防疫政策及散播假訊息等之情形，歡迎隨時跟警方舉報。

(中時 )