國內新冠肺炎疫情嚴峻，15天23人死亡，加上中高齡長者確診數量最多，重症率高達20%，最近紛傳居家隔離期間猝死，或送醫兩天就死亡，新光醫院急診醫師侯勝文在臉書分享病例，一名活跳跳的阿伯來醫院檢測，結果一量血氧70%，屬嚴重肺炎等級，恐迅速呼吸衰竭，當場嚇壞醫護，讓侯勝文呼籲，確診者應該每天量血氧，低於94%就要送醫，給病人治療的機會。

侯勝文昨天在臉書發文，最近醫院擠滿來篩檢的病人，其中一名生龍活虎的阿伯跨越紅龍，走進戶外檢傷站說要掛號，護理師本來想勸退他，沒想到一量他血氧只有70%，驚覺事態嚴重，趕緊將阿伯送隔離病房，給予氧氣救治。

一般人的血氧在95%以上，低於80%就可能傷害心臟、大腦等器官。侯勝文指出，平常臨床上是建議病人血氧飽和度低於94%時，先掛上鼻管，不然不需要用到氧氣面罩。但新冠肺炎很不一樣，無論是WHO的成人COVID-19肺炎嚴重度分類，還是美國急診醫學會ACEP的分類，SpO2（血氧飽和度）小於94直接就是嚴重等級，「這樣的病人往往胸部X光已經很明顯變差，但病人看起來幾乎沒有不舒服」，卻可能迅速發展成嚴重的呼吸衰竭。

侯勝文呼籲，確診者無論是在家，或是加強版檢疫中心，都應該固定監測血氧飽和度，這比每天量體溫更重要。

侯勝文表示，他知道檢疫所同仁很辛苦，但除非檢疫所能夠給藥，否則血氧飽和度小於94就應該送醫，不然硬撐到90以下才送，「我覺得是剝奪了這些病人接受到藥物治療的機會」。如果覺得血氧90~94就送醫太過分，建議直接把現有的檢疫所賦予醫院地位或是派醫師到現場，「別忘了，連CDC自己寫的治療指引都建議94以下就可以開始給抗病毒藥物」。

(中時新聞網)