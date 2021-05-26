中國核潛艇首任總設計師、中國工程院院士、著名核動力專家彭士祿，3月22日在北京逝世，享年96歲。中共中宣部近日決定，追授彭士祿「時代楷模」稱號。

從中國第一代核潛艇，到大亞灣核電站，再到秦山二期核電站，彭士祿傾注了大量心血，被譽為中國核動力事業的「拓荒牛」。今年3月22日，彭士祿院士因病逝世，他曾說「一生只幹了兩件事：一是造核潛艇，二是建核電站。」

新華社報導，1958年中國核潛艇研制工程啓動，彭士祿受命主持核動力裝置的論證、設計、試驗以及運行的全過程。困難時期，彭士祿利用自己在大學兼職教書的條件，想方設法維持著不到50人的研究團隊，克服重重困難，突破了堆芯控制佈置方案設計。

1970年8月30日在四川大山深處某基地，核潛艇陸上模式堆順利達到滿功率，發出中國第一度核電。中國成為世界上第五個擁有自主核動力技術的國家。據在現場專家回憶，彭士祿此前已經連續五天五夜沒有合眼。

49歲時，彭士祿在一次核潛艇調試工作中突發急性胃穿孔，胃被切除了四分之三。之後他仍然不顧一切地撲在我國核動力事業上。在核潛艇研制工程之後，他接著又擔綱中國大陸首個核電站的籌備。84歲的設計專家張敬才說，彭士祿始終圍繞國家重大科研，以高度的愛國心在報國。

(中時 )