藝人薔薔（林嘉凌）談話直率、個性不做作，加上她外型豔麗、身材火辣，薔薔因此成為各大綜藝節目爭相邀請的嘉賓，日前她曝光自己16歲的清純照，過去青澀的模樣和現在火辣歐美風格相去甚遠，然而看得出來從小就是美人胚子，也意外引起討論。

薔薔日前在IG限時動態曬出16歲青澀照，當時她留著一頭大波浪長髮，鵝蛋臉笑起來還有可愛的蘋果肌，白皙的少女肌膚只畫了淡淡的妝，看起來十分甜美清純，和現在給大眾的印象完全不同如今的薔薔不僅曬成古銅色肌膚，穿搭風格也大多都是性感冶豔，完全看不出和過去是同一個人。

薔薔16歲的模樣十分甜美。（圖/翻攝自薔薔IG）

薔薔的清純照一出立刻引發熱議，事實上她的風格百變，過去上節目《小明星大跟班》還透露，以前曾為了變白還特地去打美白針，沒想到後來發現黑皮膚比較適合自己喜歡的濃妝，索性直接將皮膚曬成古銅色，她在節目上大改造型，不但將皮膚屠白，還換上碎花洋裝，搖身變成鄰家女孩。

薔薔在節目上把自己的皮膚塗白。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

不少網友看到薔薔的新風格都紛紛直呼，「變白好不習慣！」、「薔薔出場把我笑死了」、「黑比較有型啦」，但也有網友認為薔薔白皮膚也有自己的風格，「薔薔就算白也很美」、「變白的照片有韓劇味道」、「有清純的感覺」、「白皮膚説話表情很可愛」。

(中時新聞網)