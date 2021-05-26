曾國城在IG上傳正向防疫新生活宣導圖片。（傑星傳播提供）

曾國城在IG上傳正向防疫新生活宣導圖片。（傑星傳播提供）

曾國城在IG上傳正向防疫新生活宣導圖片。（傑星傳播提供）

綜藝天王曾國城手上5個綜藝節目還經常主演舞台劇，一年到頭幾乎沒有停下來好好休息的時間，近期因疫情嚴峻，他手上節目已陸續暫停錄影，舞台劇《ART》在台北、高雄、桃園、台中共11場巡演也宣佈延期，工作全部按下暫停鍵的他說，已過了9天「類隔離」生活，這對他來說是「好奇妙的體驗」，更讓他發現自己原來也有「宅男」的體質，他不但因此開了IG帳號，還開始過起「追劇」的宅生活！

曾國城昨表示，因為追劇，所以他常常超過凌晨3點才睡，甚至都看見了東方泛起的魚肚白；也因為不用上班，所以竟然有2、3天他還睡到過了中午12點，「甚至於，有兩天，我的睡衣從來沒有脫下過。昨天我赫然發現，我的鬍子3天沒刮了、我的手錶都停在2、3天前了」。然後又發現，原本疫情嚴重的美國「為什麼可以有滿坑滿谷的人在看高爾夫球公開賽」，「昨天還有一件令人開心的事，下了一場豪雨，讓石門水庫帶來300萬頓原水進帳，稍微舒緩一點緊張的水情」。

他感嘆地說，全國防疫進入第三級警戒即將邁入一個禮拜了，昨天又宣布要到六月中，「看起來，我們台灣人民是鬆懈了，現在當務之急就是一起聯手把這個病毒傳播鏈阻斷掉，讓所有人各自安好無恙，讓整個疫情受到控制，我們才能真的回歸常軌，而不用再看到校正回歸！」

至於新開的IG帳號「samtseng0129」，他笑說，IG的特色應該就是要有很多美照吧，「我本來就對攝影非常熱愛。再來，我想來玩個有趣的限動，可能突然講個笑話吧！或者，找一些藝人朋友例如Ella跟我PK笑話啊！她不是有艾拉秀嗎，可以跟我來玩一下。也可以找彭佳慧來挑戰飆高音啊、找詹姆士來PK料理啊，很多好玩的事情都可以分享」。而他的IG啟用幾天以來，也上傳了一些防疫宣導圖片，提醒大家一起正向防疫。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )