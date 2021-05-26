國民黨部分中央委員年初不滿黨中央催繳109年度募款責任額，要繳給黨中央才算數，當時經黨中央溝通後暫化解僵局，據悉，近4個月來，雙方仍難達共識，今年適逢黨職選舉，中央委員擔憂因被認定未繳去年分攤金，而影響參選連任資格，近日推派代表和黨中央溝通，但雙方協商未果，中央委員要求未釐清認定方式前，應先暫緩黨主席、黨代表選舉作業。

國民黨部分中央委員不滿黨中央催繳109年度募款責任額，僅認可繳給黨中央，不採納地方捐款，今年初有28位中央委員連署提案，委託中常委謝坤宏在中常會提案。

後來黨中央避免黨內「對撞」，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍提前與謝坤宏討論後，謝未提案，改成口頭要求黨中央「妥善處理」，江啟臣責成李乾龍溝通，李強調，去年的募款責任額將「從寬認定」。

據悉，近4個月來黨中央遲未和中央委員達成共識，適逢黨職選舉，部分中央委員擔憂因募款責任額的認定，遭停權而影響參選資格，未能列入黨主席提名中央委員的名單，盼黨中央應公告「認定的程序」，避免疑義產生，日前更推派代表和黨中央溝通，但協商未果。

代表出席溝通的中央委員陳維德質疑，參選中央委員除須繳清109年度募款責任額，也需具黨代表資格，而現任中央委員是當然黨代表，若黨主席因「某些因素」未提名他們，而其本身又沒有參選此次黨代表，將喪失參選中央委員的資格。

至於中常委李德維、曾文培主張黨公職分攤金不能不管地方，繳給中央或地方的比例應「五五分」或「七三分」，陳維德直言，這部分至今毫無進展，要求黨中央應明定募款比例。

另有中央委員質疑，依規定，中央委員會應按季向中常會公布黨公職人員年度募款金額繳交情形，並在網站上公告已繳交者，但黨中央至今未公布責任額繳交名單，試問如何驗證真偽？且黨中央取消中評委、副祕書長的黨職分攤金，是否有親疏之分？

(中時 )