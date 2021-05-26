近期因為台灣本土疫情嚴峻，三級警戒也延至6月14日，而即將於6月26日於台北小巨蛋舉辦的金曲獎頒獎典禮，外界也關注究竟是否要延期或是改成線上直播方式，對此，文化部稍早宣布，確定延期舉辦。

文化部26日表示，目前以防疫為優先，經會和金曲獎相關執行團隊進行專業討論後，考量籌辦時程等因素，原訂6月26日舉辦的第32屆金曲獎頒獎典禮，將延期舉辦，具體時間及舉辦方式等細節，將配合指揮中心相關指引滾動調整後另行公布。

文化部也說明，有關延期後的辦理方式，已規劃各種可能方案，將依指揮中心後續各項規定及指引，與執行團隊充分考量場地檔期、籌辦技術與時程等因素後，選擇最適合的時間及辦理方式。

文化部長李永得表示，「防疫是現階段全體國民最重要的一件事，唯有共同守護住臺灣，才能讓所有的藝文團隊早日重回舞臺。」文化部期盼與大家共同努力，儘快讓精彩的各項藝文展演，再次重現於國人及世界眼中。

金曲獎在本月中才剛公布入圍名單，沒想到面臨本土疫情爆發，流行疫情指揮中心昨宣布，全台疫情三級警戒延至6月14日，不少演唱會、藝文活動都紛紛喊卡，陶晶瑩、許富凱等歌手的台北演唱會取消，王心凌、梁靜茹以及《全明星運動會》高雄巨蛋演唱會都受影響。

而去年金曲獎因疫情延期，最後選在10月於台北流行音樂中心舉行，今年文化部經多方考量後，也決定將典禮延期，具體時間及舉辦方式等細節，將配合指揮中心相關指引滾動調整後另行公布，而這也是去年金曲獎因疫情延期後，二度延期。

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(中時新聞網)