台灣民意基金會公布5月最新民調，顯示贊成蔡英文總統處理國家大事方式的人從4月的54.4％重挫下滑到45.7％、不贊成者則從29.9％竄升到41.3％。國民黨青年部主任陳冠安說，從趨勢來看，這是2019年10月之後首見的情況，也就是說，蔡總統透過大選與疫情形成的蜜月效應已然不復再見，面臨第二任最大的政治危機，在6月時，就會出現民進黨與蔡英文支持率同時被死亡交叉的情況。

陳冠安指出，民進黨這波從4月到5月的頹勢，竟首度連帶影響到泛綠基本盤崩盤的情況，政黨支持率從33.3％下滑到23.2％，國、民兩黨的差距之小，也是2019年10月之後首見。

陳冠安分析，在民進黨大量流失支持率的同時，這些跑掉的淺綠群眾，並未流向其他小黨，因為包括民眾黨、時代力量或是其他小黨的支持率也都下降，反而是中間選民比例大幅成長，從28.7％暴增到37.9％，這更是2018年12月後首見的數據，無色選民重回台灣第一大政治群體的地位。所有政黨裡，則僅有國民黨持成長趨勢。

陳冠安認為，民進黨與蔡英文這波支持率崩盤，主要是施政接連出包與形象重創，從疫情、缺電、萊豬、藻礁、缺水到黑道、網軍，都與綠營環環相扣，進而造成泛綠基本盤重創，重塑台灣政黨政治的結構，形成中間選民最大、藍綠平盤的新情勢。

陳冠安並指出，台灣民意基金會的調查時點結束之後，包括停電、疫情，以及最新的林瑋豐網軍事件，其實都持續在對綠營造成負面影響，倘若繼續延續，「很可能在六月時，就會出現民進黨與蔡英文支持率同時被死亡交叉的情況。」

(中時 )