新冠肺炎本土疫情嚴峻，指揮中心昨宣布全國3級警戒繼續實施至6月14日。專家分析，此次本土疫情的平均病例再生數（R0值）為5.78，必須實施嚴格的非藥物公衛措施（NPI）措施。以台灣的情況而言，現行NPI措施的落實程度僅75％，傳統市場、遊民仍有群聚，特種行業的傳染也在持續，雖然疫情會趨緩，但個案還是會不斷爆出，恐衝擊醫療量能。若能做到9成，這波本土疫情就有望在6月中旬受控。

台大公衛學院今舉辦新冠肺炎科學防疫線上直播，由教授陳秀熙、校友任小萱、范僑芸、古玫生一同分析各國實施的NPI措施。任小萱引述全球40幾個國家的NPI措施資料指出，若採取限制1000人以下聚會的措施，降低有效再生數（Rt值）的效果有23％、限制100人聚會有34％、限制10人聚會則有42％。

另外，部分公司停班降低Rt值的效果有18％，多數公司停班效果有27％；學校停課有38％；待在家的效果則是13％。由此可見，限制10人以下聚會與學校停課，是最能有效控制疫情的NPI措施。而另一項針對226國的NPI措施評估，也顯示取消小型聚會、關閉教育機構、邊境管制是最有效的前3名介入措施。

對於台灣這波本土疫情，陳秀熙表示，4、5月時，本土疫情以家戶感染為主，接著再進入社區。初期的情況看來，這波疫情的R0值為5.5，經校正回歸，重建流行曲線，得出的R0值仍高，為5.78，必須實施嚴格的NPI措施。

根據確診個案流行曲線評估，在沒有NPI措施，或NPI措施落實30％、34％、46％、60％的情況下，疫情將無法控制。陳秀熙表示，萬華茶藝館事件延伸出社區感染時，當時全國NPI措施的落實程度研判只有46％，這也導致隱性傳播不斷發生。

隨著疫情警戒升級，陳秀熙表示，國人NPI的落實程度已有所提升，從46％加強至75％，但目前仍有傳統市場、遊民群聚，特種行業的傳染也還在持續。雖然當前75％的落實程度，可讓流行有所趨緩，可換取等待疫苗的時間，但確診個案還是會微微上升，不斷有個案出現，醫療量能將受到很大的挑戰。

陳秀熙表示，最好的情況是加強NPI措施的落實，確實做到3級警戒的要求，避免外出群聚，傳統市場和特種行業也要做好管制，讓NPI措施的落實程度達到90％。如此一來，推估到了6月中旬，疫情就能受控制。

(中時 )