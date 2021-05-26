國內新冠肺炎疫情嚴峻，不只第一線醫護人員面臨病毒威脅，在全國各處流動的交通運輸業從業人員，也不知道病毒會從哪個地方攻擊，12個工會今發出聯合聲明，爭取讓從業人員列為公費優先施打疫苗對象。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台灣鐵路產業工會、台灣高速鐵路產業工會、台灣郵政產業工會、北區捷運電聯車駕駛產業工會、桃園捷運企業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會、桃園網路平台外送員職業工會、台中平台外送服務產業工會、台中捷運企業工會籌備會、全國外送產業工會籌備會、屏東外送從業人員職業工會籌備會等12個工會，今提出2點訴求，為「交通運輸業同仁應列為公費優先施打疫苗對象」及「疫苗接種地點應考量防疫效率要有彈性」。

工會聯合聲明指出，全台3級警戒狀態將維持至6月14日，工會清楚疫情的嚴峻，也願意配合相關措施，但作為交通運輸業的第一線工作同仁，自疫情爆發以來，承受著接觸不特定群眾的高風險壓力，員工堅守崗位維持國人生活所需，但當疫情進入社區後，大家非常擔心，因為工作而需頻繁接觸不特定對象，會不會成為下一個防疫破口？

工會表示，不論是送貨、載人還是投遞郵件，確保運輸的安全，才能有效阻隔疫情的傳遞，應盡速將交通運輸業同仁應列為公費優先施打疫苗對象，強化保障阻絕擴散。

工會也說，目前桃園捷運公司雖可公費施打疫苗，但僅限至桃園境內衛生所施打，交通運輸業同仁居住地及工作出勤往往橫跨複數縣市，為有效提升防疫效率，應開放同仁至就近的縣市施打，或由事業單位統一於工作場所設點進行施打，避免不必要的接觸及移動。

工會呼籲，隨著3級警戒延期，國家更應該提升交通運輸業人員的工作安全，郵局、交通場站近期陸續有傳出員工確診，政府不應該要等到爆發運輸業大量感染時再來想辦法，而是即刻正視第一線工作者的風險。

(中時 )