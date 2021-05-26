本土法人在最新出爐的報告中，將萬海(2615)目標價調高至203元。報告中認為，SCFI運價轉強，將反映在貨櫃航商6月起的營收上。另外，即使政府或民間提出管制措施，但是現實面就是供不應求，在無新船投入下，所有管制都無效，在進入第3季旺季後，搶船搶櫃大戰即將爆發，運價漲勢將超乎預期。

萬海今天股價開盤震盪後，隨後收上漲停價位。法人出具的報告中指出，萬海4月營收149.39億元，每股稅後盈餘2.75元，而萬海今年有20艘船要交付及增闢遠洋航線，且亞洲線運價5月22日起明顯調漲，將陸續反映在6月營收之後，看好萬海第2季每股盈餘將達8元水準，持續創下歷史新高。

去年9月大陸政府管制運價，運價依舊一路大漲。今年5月19日，美國工業託運人聯盟要求監管運價，法人預期，運價上漲關鍵還是在於供不應求，除非能讓新船短期大量增加，否則，任何管制只會衍生出更多收費項目，對雲價回檔沒有幫助。

目前是美國零售業淡季，但庫存卻在低點，第3季是零售旺季前的進貨高峰，美國線將帶領全球運價上漲，市場還是出現搶櫃狀況，持續挹注航商獲利。以目前貨櫃航運的供需來看，2021年及2022年還是供不應求。

(時報資訊)