全台疫情升溫，防疫警戒升至第三級，指揮中心宣布停課措施從原本的5月28日再延至6月14日，但有不少家長仍須到公司上班，不得已只好將孩子交給阿公、阿嬤照顧。就有一名男網友透露，一直以來岳母都相當寵愛孫子，不料經過停課「洗禮」後，竟改口要「照三餐修理」，還崩潰到想離家出走。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，孩子停課後，自己跟妻子因為需要上班，只好委請岳母代為照顧，過去岳母也經常告訴倆夫妻，要好好珍惜小孩，殊不知請岳母代為照顧後，她對孩子的態度卻有180度轉變，剛開始時一天打1通電話向老婆抱怨，到現在變成一天打6、7通電話。

原PO表示，當時他出門在外，打電話回家，是兒子接的電話，沒想到兒子卻緊張詢問「是爸爸嗎？」讓原PO相當困惑，後來兒子才哀怨說道「我以為是媽媽打來的」，原PO誤以為是兒子又惹老婆生氣，才會擔心接到媽媽的電話，但兒子接著解釋「是因為阿嬤每次打電話給媽媽，媽媽就打回來叫我罰站」、「剛開始放假時，一天打1通，現在一天好像打6通還是7通電話給媽媽」。

看到岳母的轉變，讓原PO哭笑不得，無奈表示「岳母上個月跟老婆說要珍惜小孩，這個月說要照三餐修理…」似乎對孫子的忍受度已瀕臨極點，原PO對此也打趣笑說「阿嬤快要離家出走了！」

貼文一出引起無數網友共鳴，紛紛留言直呼「阿嬤顧到心已累的概念」、「我家的日常…最近阿嬤也是一天客訴好幾次」、「真的心很累，大家可以同心抗疫，早日送小孩回學校上課嗎」。

(中時新聞網)