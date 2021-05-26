中國大陸一期軍事雜誌中，公開了4張電腦繪製的轟-20設計圖。（環球時報）

大陸《環球時報》26日報導，中國一份軍事雜誌發布的新型轟炸機想像圖受到境外媒體關注。香港《南華早報》網站25日文章認為，此舉是「公開中方下一代戰略轟炸機轟-20的設計圖」，並據此認為，該機採取了隱形飛翼設計，有助於打擊第二島鏈甚至更遠的目標。不過，相關知情人士表示，該雜誌公布的新型轟炸機想像圖並不意味著所謂「官宣」，而是軍事愛好者繪製的一款轟炸機想像圖，與所謂轟-20毫無關係。境外媒體沒必要過度解讀。

《南華早報》稱，在中國大陸一期軍事雜誌中，公開了4張電腦繪製的轟-20設計圖。多年來，中方一直在研製這款戰略轟炸機，但官方從未公開相關圖像。而這4張圖像顯示，飛機有一個武器艙、兩個可變角度的尾翼、前部裝備一部雷達、兩個隱形進氣口。除了前方的機載雷達外，兩側還有隱形進氣口，而全機都塗了暗灰色的雷達波吸收材料。

文章指，它的外形酷似中國航空工業集團先前紀念旗下西安飛機工業集團成立60周年宣傳片中展示的飛機。而據報導，該公司負責設計轟-20。

港媒文章認為，先前有報導稱，轟-20將裝備帶有核戰鬥部的導彈以及常規導彈，最大起飛重量至少可達200噸，有效載荷可達45噸，預計以亞音速飛行，並可能可以發射4枚高超音速隱形巡航導彈。珍氏防務戰機專家、亞太防務分析師格雷瓦特（Jon Grevatt）認為，這些公開的圖像顯示，轟-20設計中的隱形與遠航程的重要性要比速度的重要性更高。

報導稱，作為美國外交政策之一的島鏈戰略的一部分，所謂第二島鏈，涵蓋美國在日本，關島、菲律賓和其他國家的基地，而第三島鏈則進一步延伸到夏威夷和澳洲沿海。格雷瓦特說，大約近10年來，中方在研製隱形戰機領域已獲得相當的經驗和知識。他預料，轟-20可在本世紀20年代末投入使用。報導稱，中方研製轟-20已引發國際關注，去年10月下旬，英國智庫「皇家三軍聯合研究所」（RUSI）在報告中說，轟-20將賦予中方真正的洲際作戰能力，將極大擴大覆蓋範圍，遠超中國海岸線。

《環球時報》報導，知情人士表示，境外媒體熱炒的中國軍事雜誌刊登的圖片，實際上並非刊發於該雜誌的同一期。其中一張是該雜誌第6期的封面，另外的則是第4期雜誌的彩圖，實際上是同一個軍事愛好者自己繪製的。無論是在第六期的封面故事中，還是在第四期雜誌中，都沒有說圖片中出現的機型是中國未來的轟-20。境外媒體引用的一些專家所說的參數，也是這些專家自己「腦補」的。實際上，該雜誌第六期的封面故事說的都是美俄轟炸機的發展，甚至沒提中國，完全是境外媒體將其和所謂的轟-20硬聯繫到一起。

報導稱，這本雜誌雖然是國內某知名軍工集團主管的一份國防科技類綜合性期刊，但從性質上看仍是一本軍事科普類雜誌。了解相關情況的人士表示，按照中國公布重大型號的習慣和傳統，官方不會選擇一份軍事科技類雜誌來首次公布重大型號的核心資訊。

(中時 )