中央流行疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，各級學校停課到6月14日，部分家長之前已請防疫照顧假14天，在家照顧孩子課業，現在停課時間再延長，眼看無薪假長達1個月，衝擊家庭生計，打爆台中市勞工局電話，今天一早勞工局電話接不停，勞工急詢問「怎麼辦？有補助？」勞工局緊急行文勞動部，建請規畫相關工資補貼或津貼。

因應校園防疫需要，高中職以下學校及相關教育機構，符合校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準時，家長於停課期間如有照顧學童的需求，12歲以下學童的家長，其中一人得請防疫照顧假，如有就讀高級中等學校，或國民中學持有身心障礙證明的子女，有照顧需求，家長其中一人得請防疫照顧假。

中央宣布全國三級警戒，各級學校停課，12歲以下孩童或身障學生家長，依法可申請防疫假在家照顧，雇主必須准假，但勞資雙方對工資給付可以協商，勞工局從19日後開始停課不停學，陸續接獲很多勞工詢問電話，累計到25日詢問人次高達561人。

「本來請防疫照顧假14天，現在延長1個月，簡直是1個月的無薪假」，很多勞工向勞工局表示，不知怎麼辦？憂心詢問，防疫假延長豈不是變1個月沒薪水進賬，希望市府提供補助方案。家長之外，還有很多是幼兒園老師甚至園長，關心停課後薪資問題會不會受影響。

勞工局勞動基準科長曾傳銘指出，中央有紓困特別預算，台中市府先推出「紓困十方」，針對非自願性失業勞工或生活困難補助，企業因疫情導致營運困難，實施減少工時或無薪假3個月以上，而和勞工終止契約，或勞工任職同一事業單位1年以上，符合因《勞動基準法》規定而離職者，可向勞工局申請生活補助，符合資格者每人每次補助1個月基本工資，最長補助2個月。

但請防疫照顧假的勞工家長，恐怕不符合「紓困十方」補助要件，為避免問題擴大，衍生更多勞資糾紛，勞工局已經行文勞動部，建請規畫相關工資補貼或津貼。

據悉，勞動部規畫以勞保投保金額的六成補助，再依照防疫假天數計算補貼，但勞工局表示，要等立院審議通過才能實施。

(中時 )