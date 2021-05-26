台灣進口疫苗不足，加上本土疫情近半個月以來大爆發，網傳旅行社規劃推出「接種團」，前往美西打疫苗，團費估15萬元，最快6月1日出發。一個26天的行程在LINE群組間瘋狂流傳，且保證不打AZ，引起網友熱烈討論。

經COVAX配發的41萬劑新冠疫苗日前抵台，仍不敷疫情已爆炸的台灣使用，加上國人對AZ信心不足，傳出旅行社私下規劃「接種團」行程，鎖定美西4大城市玩近1個月，除了打疫苗，還可以順便旅遊。

這份行程把出發日訂在6月1日，赴美第一天就打疫苗（以輝瑞、莫德納為主），接下來7天在飯店休息，觀察疫苗引發的副作用。6月9日起可外出、6月12日開始旅遊。

15日住拉斯維加斯；17、20日分別前往舊金山、聖地牙哥；22日回洛杉磯，隔天打第二劑。整個行程下旬結束，6月25日返台，抵台後居家隔離14天，預計7月11日出關。

事實上不只台灣，由於美國疫苗政策並不限美國人，「有護照就可以打」；越南已開出旅行團。美國地方政府更表示歡迎，大力推動「疫苗觀光」，如紐約、阿拉斯加等甚至在機場提供免費疫苗，鼓勵遊客「接種換消費」。

兩劑打下來至少待3到4周，這段期間的住宿、飲食、交通費用可觀，才會有旅行社把腦筋動到疫苗身上。業界推算，全部團費加一加差不多15萬台幣，不包括自費核酸檢測約7000元。

不過台灣目前禁旅行社出團，業界對行程內容存疑；不排除有人「化整為零」，以商務名義赴美集合。

旅行社業者分析，美西疫苗團會不會像帛琉旅遊泡泡一樣有行無市，要看接下來疫情怎麼發展，畢竟長途旅行本身具高風險，雖然15萬元很多人負擔得起，但萬一旅遊期間染疫，豈不是得不償失。也要考慮疫苗注射後的副作用，在美國當地沒健保，一旦身體不適求助無門，更慘。

(中時新聞網)