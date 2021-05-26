成功市場專案關係圖。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市成功市場又有1攤商（案5208）確診，市府成立專案調查，迄今已有8人淪陷，其中3人為攤商，市長林右昌表示，有2攤商是隔壁攤販，但與率先中標的攤商（案2564）是否有關聯仍待釐清，此外，市場也自主停業至6月3日。

成功市場確診案感染源不明，基隆市政府成立專案持續疫調中，起初是案2564於5月19日確診，為一名年約60多歲男子，曾到西門町紅寶石歌廳消費，期間身體不適，仍前往市場擺攤，採檢後確診，他的兒子（案3085）、女兒（案3087）、女婿（案3086）也陸續中標。

5月21日有另名攤商（案3519）採檢後也呈陽性，但與案2564是否有關連，衛生局仍調查中，其曾孫（案4369）、兒子（案5202）也陸續確診。

林右昌表示，昨天中央流行疫情指揮中心公布確診數時，其中有1案是成功市場攤商（案5208），也是市場第3名攤商確診，衛生局疫調發現他與案3519為隔壁攤販，是密切接觸者名單之一，市府也匡列他周圍12人，目前正等待檢驗結果；因應疫情嚴峻，成功市場自主延長停業時間至6月3日晚上12點。

此外，林右昌說，果菜市場夫妻確診專案（案3289、案3290），目前初步匡列登記的攤商81攤，扣除空攤10攤、追蹤71攤，總計38位負責人，將盡速安排快篩並擴大追蹤。

林右昌進一步說明，目前這2案相關人員仍有不配合疫調情況，提醒確診者依傳染病防治法規定必須說出實情，其中有公共衛生安全問題，也能有效加快斷絕病毒傳播鍊，呼籲民眾務必要配合衛生單位。

(中時 )