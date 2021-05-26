國內疫情嚴峻，華南銀行中崙分行員工經衛生主管機關通知新型冠狀病毒(Covid-19)確診，這已經是華銀旗下第2名行員染疫，首位是南勢角分行員工。

華銀表示，為保障客戶及員工健康安全，該分行已請專業清潔公司進行全面清潔消毒。

華南銀行依照中央流行疫情指揮中心規範，已匡列與確診者有密切接觸之員工進行居家隔離，該分行其他員工亦需加強自主健康監測管理。

華南銀行積極配合疫情指揮中心落實各項防疫工作，滾動式精進防疫措施，將隨時調整各項防疫作為，與國人齊心挺過疫情難關。

(中時 )