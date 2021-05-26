台灣各地共有6間設計旅店的承億文旅特別推出「近鄉個人隱居」長住專案，以及針對分流上班族提供「日租辦公室」專案。（承億文旅集團提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台三級警戒延長，不少企業已採分流上班或異地在家辦公，鑑於許多上班族難以落實安全社交距離，居家檢疫、隔離人數又不斷增加，台灣各地共有6間設計旅店的承億文旅特別推出「近鄉個人隱居」長住專案，以及針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，供住客每天早上8點到下午6點在房內辦公。

承億文旅集團創辦人戴俊郎觀察指出，雖政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。

為此，承億文旅集團特別推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價999元起入住旗下飯店雙人房優惠，入住人需在入住前完成出示政府推動的全民社交距離APP，並回答近期台灣移動史，入住後也須配合飯店每日量測體溫及遵守相關防疫措施，包含不在大廳停留，早餐改以餐盒提供等。

另外，承億文旅也針對需分流上班的辦公族提出「日租辦公專案」，以每房為單位提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所，承億文旅品牌長簡巧珊說明，該專案是因應疫情下許多公司採分流制上班，而有辦公場所租借需求而生。

簡巧珊說，為配合防疫，承億文旅嚴格限制每間日租辦公室採實聯制、固定使用人進出外，每日須配合早、中、午共3次體溫測量，每日只要800元起，讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

承億文旅集團進一步說明，目前旗下所有飯店皆以最嚴格標準來防疫，所有公共休閒設施如泳池、遊戲室皆暫停開放，每日定時定點酒精消毒，各館續住客房也以間隔、分樓方式來安排，餐廳已全面禁止內用，旗下的「微風岸港式飲茶餐廳」則推出外帶港點全面8折及各式優惠組合套餐供民眾選擇。

(中時 )