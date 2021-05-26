防疫吃緊期間竟然還有惡煞藉機討債鬧事。林口農會日前光天化日之下，突然遭到5名不明男子持雞蛋潮農會門猛砸，當場造成窗戶及門口地上佈滿蛋汁，5惡煞逞兇後立刻逃逸，附近民眾見狀紛紛嚇得急閃並報警，林口分局獲報後立刻調閱監視器，迅速將5名男子逮捕到案，但嫌犯辯稱是因為貸款糾紛不滿才會去丟雞蛋洩憤，但警方認為有內情，目前仍在深入釐清。

警方調查，日前傍晚5點左右，在林口區林口路林口農會前，有5名男子不明究理拿著雞蛋就是往農會窗戶丟擲，還好只有一地蛋汁、蛋殼，沒有人員受傷，只是因臨近市場且又是疫情擴散之際，路過的民眾見狀趕緊報案。

警方獲報後也隨即到場察看並擴大調閱週遭監視器，發現傍晚5點左右，5名男子騎乘機車至林口農會前，隨即見男子手握雞蛋上前丟擲農會窗戶與騎樓，造成滿地蛋汁與蛋殼。

林口警方擴大調閱周邊監視器，於案發後即鎖定5名涉嫌人，並陸續於25日逐一帶回，經側面了解疑因貸款糾紛引起，惟警方持保留態度，將釐清犯案動機，全案將依社會秩序維護法的妨害秩序移送。

(中時新聞網)