台灣本土新冠肺炎疫情快速蔓延，疫苗卻不足，國人也期盼「好朋友」美方能提供協助。但美國在台協會（AIT）處長酈英傑今(26日)卻表示，美國總統拜登日前宣布要釋出的疫苗，還在擬定分配標準，不過台灣確診人數相比全世界仍算低。此話一出，引發大批網友批評，還有人諷刺地說「翻譯:萊豬吃不夠」、「萊豬快吞，疫苗免談」、「萊豬換絕情」。

酈英傑今天舉辦線上離任記者會，他在記者會中談到，台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象，至於美國要釋出的疫苗，派送標準仍在擬定，會考量接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能。「我也知道台灣正在研發疫苗，說不定在幾個月之後會出廠，美國會持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。」

此消息曝光後，不少網友在《中時新聞網》、《批踢踢》留言討論，很多人都說「簡單一句，就是要你吃自己。等待國產疫苗」、「明白一點的說，就是台灣不在美國考慮提供疫苗的清單裡面，你們靠你們的防疫自求多福吧」、「結論：這8000萬劑美國疫苗，台灣應該是分不到，台美史上關係最好的時刻」。

另外，還有不少網友想起今年台灣才開放萊豬進口，留言表示「就是不給你的意思，不過萊豬還是要吃」、「可憐，吃萊豬舔成這樣，結果直接被放生」、「美國爸爸不會給你的，吃萊豬吧你」、「 萊豬到底換到了什麼？」

網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)