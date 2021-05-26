SBL超級籃球聯賽公布年度第⼀隊名單，除了年度MVP台灣銀⾏謝宗融及年度洋將台灣啤酒米勒外，台銀主⼒後衛張博勝、桃園璞園吳家駿及裕隆納智捷李愷諺也入列，其中謝宗融⼀⼈獨拿年度 MVP、年度第⼀隊及年度進步獎成最⼤贏家。

謝宗融在本季賽事中展現優異表現，⼀肩扛起守衛禁區的責任，進攻端上也火⼒全開，場均貢獻 12.5 分、8.8 籃板，更幫助台銀拿下睽違 15 年的季後賽⾸勝，⼀舉拿下年度最有價值球員、年度第⼀隊、年度進步獎三項⼤獎。

謝宗融表⽰，⾸先想對醫護⼈員致上最⾼的敬意，並且呼籲：「希望⼤家持續防疫，⼀起攜⼿度過這次的難關。」同時謝宗融也感謝媒體朋友，以及在籃球路上曾幫助過他的教練、老師、前輩和⻑官，最後感謝⼀直以來⽀持台灣銀⾏的球迷。

台啤米勒於本季賽事展現⾼度宰制⼒，快速融入團隊，與隊友合作無間，且在攻守兩端上皆有相當出⾊的成績，也幫助台啤寫下連勝紀錄、抱回總冠軍。⽽米勒靠著優異的表現不僅包辦得分王、阻攻王、年度洋將，還同時獲得年度第⼀隊和年度前場防守球員的殊榮，⼀⼈收下五座獎座，年度獎項⼤豐收。

本季轉效⼒裕隆納智捷的李愷諺，擔負起球隊主控的⾓⾊，快速適應體系，掌握節奏得宜，加上刁鑽的防守能⼒和靈敏的反應⼒，場均籃板、抄截、阻攻皆為後場球員最佳，因⽽獲選為年度第⼀隊及最佳防守球員。⾸次獲得這兩項⼤獎，李愷諺⾸先感謝球團、教練以及隊友們給予的機會和幫助，讓他在本賽季獲得許多收穫，並承諾未來會持續努⼒，往⾃⼰的⽬標邁進，並感謝球迷朋友的⽀持與⿎勵。

在本賽季達到⽣涯 3000 分⾥程碑的張博勝，也⾸度獲選為年度第⼀隊。張博勝⾸先向疫情期間辛苦的防疫⼈員獻上敬意，並且感謝媒體的青睞及家⼈的⽀持，張博勝也將獲獎歸功於球團、教練及隊友的信任，最後更向台銀球迷們喊話：「謝謝⼀直以來⽀持我和台銀的球迷，希望有成功讓你們感受到臺銀今年的進步。」

璞園吳家駿今年承擔起帶領學弟的責任，扮演穩定軍⼼的⾓⾊，在關鍵時刻也能展現⾼度抗壓性，個⼈表現愈趨穩定，除了獲得年度助攻王外，也入選年度第⼀隊。吳家駿⾸先感謝媒體肯定，並感謝璞園李忠恕董事⻑對籃球的⽀持，也感謝本季球團給予他極⼤的發揮空間，讓他能夠快速成⻑，⽽隊友的信任和球迷的⿎勵，更是他在場上持續奮戰的動⼒。

(中時 )