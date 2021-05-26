儘管大陸境內債務疑慮尚未完全解除，但近期房企債務問題緩解，且多數房企銷售數據持續成長，房地產板塊回穩，大宗商品價格仍處相對高位支撐相關板塊表現，加上歐美疫情趨緩且疫苗開始施打將有利於全球經濟復甦，帶動整體市場風險偏好，亞洲高收益債指數5月上漲，因亞高收債與成熟國家高收債相關性低，加入投資組合有利降低波動度。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，觀察今年以來主要債券指數表現，以亞高收上漲2.1％最高，其次為歐高收2.0％。受惠亞高收的高息挹注，亞高收債總報酬續漲，但未計利息的價格指數價格仍處低位，亞高收債評價面仍具優勢。在利率上升環境下，市場較偏好存續期間較短的債券，相較於全球高收益債券，亞高收債券具低存續期間、低波動度、低利率敏感度優勢，且亞高收債存續期間僅2.4年，亞高收極具優勢。

黃詩紋分析，亞洲高收益債利差為612個基本點，高於5年平均值的515個基本點，殖利率6.65％，5年平均值為6.75％，亞高收債評價面深具優勢。針對大陸房地產近期表現，穆迪對的產業展望給予穩定評級，展望反映2021年預期，即大陸合約銷售增長將較去年有所放緩但仍較穩健，開發商庫存水準將保持在健康水準，儘管境內信貸環境趨緊，但受評房地產開發商融資管道仍將順暢。

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