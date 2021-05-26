新北市先前在板橋東區12里與中和漳和8里設置熱區防疫中心，但消防局根據確診者所在地與足跡交叉分析，認為疫情有轉移陣地趨勢，新北市長侯友宜26日宣布將板東的防疫中心移往板橋北區，中和漳和的防疫中心移往中和員山地區，但侯強調，原熱區結束任務並非解除警戒，疫情仍處高峰，里鄰長會持續強化宣導力度，民眾仍需自我防護並注意相關防疫規範。

新北市第一階段的熱區防疫中心設在板橋的東區12里與中和漳和區8里，第二階段則在三重西南區12里與新莊北區10里同樣設置防疫中心，今天新店安康區5里與永和第二區5里也已啟用2熱區防疫中心。

民政局兵役勤管科長李明鴻表示，這次轉移熱區，主要是消防局透過EDP全災型智慧化指揮監控平台分析確診者所在地與足跡交叉比對，認為熱區有轉移情形，才會決定移動。

民政局長柯慶忠表示，板橋東區熱區防疫中心及中和漳和區5月23日至25日三日間總計動員5661人次，完成40條路線強化巡查及宣導。

今日成立的4熱區防疫中心，總計涵蓋37里，約有17萬1000位市民受關懷與規範。自今日至5月28日為期3天，動員包含公所、分局、衛生所、環保單位、各里鄰長、巡守隊、環保志工等力量，預計再投入超過4761人力守護市民。

(中時 )