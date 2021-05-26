吳汶芳推出新歌〈D逃〉。是她與佛跳牆吉他手黃宣銘共同製作的歌曲，進行配唱時，啟發吳汶芳開始創作的戴佩妮驚喜現身探班，吳汶芳本以為她只是來與黃宣銘寒暄，並幫自己加油打氣，沒想到她熱情提供這首歌該如何詮釋的方向建議。事後戴佩妮更傳訊息給吳汶芳，要她忘掉自己給的建議，她應該要更開心地唱，不要有太多的壓力，「凡事都需要時間，而獲得的快慢在於你多想擁有」戴佩妮的一番真誠提點，不僅讓吳汶芳隔天錄音時，彷彿任督二脈全被打通，順利錄製完成，〈D逃〉也因為有了偶像給予的誠摯反饋，而更別具意義。

吳汶芳在〈D逃〉MV裡化身OL，飾演一名薪水小偷，她挑戰一鏡到底演出，從意興闌珊辦公到張牙舞爪撕毀文件、摔爛鍵盤，演活職場百態。MV也邀請中文塗鴉師DZUSone助陣，透過視覺強烈的中文字與動畫豬的互動，增強視覺張力。首度與動畫演對手戲，吳汶芳靠導演指示，想像這隻動畫豬趴在身上的重量，該如何互動才更生動。她坦言沒有過足戲癮，將來有機會也很樂意挑戰戲劇演出。

〈D逃〉歌名詼諧取自「豬頭」的台語諧音，以此譬喻職場上充斥的各種豬頭同儕，有人遇到麻煩事能逃則逃、有人只會出一張嘴作事、有人則愛以老鳥之姿仗勢欺人。即使吳汶芳沒有真正進入職場工作，但她透過所見所聞，寫出一首每個人都會有深刻共感的作品。副歌第一句以台語入歌，巧妙取用俚語：「頂司管下司，鋤頭管畚箕」，隱喻職場老鳥耍特權的假公濟私，狐假虎威的橫行態度也讓吳汶芳十分有感。

吳汶芳推出新歌〈Ｄ逃〉。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳受疫情影響活動全被取消，近日待在家裡不用妝髮大開濾鏡與粉絲見面，除了開線上演唱會、台語教學，也規劃了手作小教室，教導大家如何用舊衣服作豬頭小包及自製防疫面罩等等，而新歌〈D逃〉單曲及MV在疫情趨緊前皆已製作完成，也特別製作了一組LINE貼圖，吳汶芳與團隊討論後決定如期發表，希望能陪伴大家度過宅在家這段時光，「我們知道疫情時候大家都很辛苦，壓力也非常大。但宅在家的良方，每個人也都要找到紓壓的方法，我們只是試著讓生活如常而已。」

吳汶芳推出新歌〈Ｄ逃〉。（聲勢文創娛樂提供）

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