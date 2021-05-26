立法院長游錫堃明日將召開朝野黨團協商紓困條例延長續編，時力立院黨團今日發出聲明表示，將會針對防疫應變、疫苗政策以及產業紓困及基層保障等三大面向，提出盡速採購疫苗、全面免費施打疫苗等主張。
時力表示，有關防疫應變，將提出以下幾點：
一、防疫照顧假適用對象應擴大，並應給予適當津貼。
二、檢討托育費用負擔，加強學生停課後配套及放寬遠距心輔措施。
三、擴大篩檢量能，補足人力、設備與物資。
四、整合區域防疫物資、醫療資源現況，強化跨區醫療支援網絡。
五、警消醫護一線人員應有防疫津貼，給予適度休息與臨時住所。
時力指出，有關疫苗問題，應該全面免費施打疫苗，防疫及維持社會運作第一線人員優先施打。此外，也該儘速採購疫苗，做好大量接種疫苗相關準備。
時力說，關於產業紓困及基層保障，政府應針對內需產業衝擊嚴重問題，強化貸款補助與金融協助。企業紓困應以維持不裁員作為補助或貸款要件。紓困不應僅以團體為補助對象，應納入有勞動事實的自然人。
(中時 )
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