陽明交大瞄準準大一新生，開辦「SOS！暑期線上學院Summer Online School」計畫，與全國共54所大專校院合作開課。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

國內疫情嚴峻，各大學採取線上授課，並鼓勵自主學習，像是中央大學推出「全國大學先修課程暨認證資訊平台」，6月1日起開放高三生線上選課；陽明交大同樣瞄準準大一新生，開辦「SOS！暑期線上學院Summer Online School」計畫（以下簡稱SOS計畫），鼓勵高三應屆畢業生數位先修大學學分。

由中央大學主辦的「全國大學先修課程暨認證資訊平台」，在教育部及大學招生委員會聯合會的指導下，今年邁入第3年，開課學校從去年7所，增加至今年13所，課程數也由去年22門增加至今年37門，去年更有高達91％的修課學生，通過學分認抵，為準大學生未來加分，提供暑假規劃最佳選擇。

中央大學表示，「全國大學先修課程暨認證資訊平台」課程涵蓋微積分、普通物理、普通化學、生命科學導論、程式設計導論、經濟學、會計學、大一英文、日文、計算機概論、心理學等11個學門，有實體及線上課程，於全國各區皆有開設。

中央大學教務長王文俊指出，大學先修課程不僅適合已取得準大學生資格的高三生，也適合想預先探索大學的高一、高二學生，提供同學們培養自主學習能力、銜接大學課程的機會，提早規劃大學生活。如此安排課程不僅經濟實惠，更能避免群聚，甚至節省通勤時間。

陽明交大推出的「SOS計畫」，提供全線上學習的暑期通識教育學分課程，沒有實體面授課程，使用陽明交大經營的「ewant育網開放教育平台」進行線上學習及測驗，學生可不受時間、地區限制安心學習。

陽明交大表示，「SOS計畫」在去年首次辦理，提供來自各大學的20門精彩線上課程，有43間大專校院採認學分，吸引高達2165人次學生選課，其中540人次是當時高三應屆畢業的準大一新生。

陽明交大提到，「SOS計畫」去年推出的反應非常熱烈，今年已有54間大專校院加入計畫，並承認課程學分。這54間學校的學生，包括即將在9月進入這些學校的準大一新生，都可以在暑假選修SOS課程，並在通過課程後取得學分。

陽明交大表示，「SOS計畫」課程報名自即日起至6月16日止，學生須自行支付選課費用，但凡來自低收入戶、中低收入戶、清寒家庭或特殊境遇家庭的學生，都可以全額免費，去年就約有200人次的學生獲得全額免費的優惠。

陽明交大指出，今年的「SOS暑期夏季學院」從各大專校院超過400門的線上課程中，精選37門課程作為推薦線上通識教育學分課程，其中涵蓋領域甚廣，包括資訊科技、自然科學、管理、物理、人文、心理、外語等領域，可滿足絕大多數同學的需求，但每位學生最多只能選修2門課程、共4學分。另外，各校可能有不同的學分認抵規定，同學務必多加留意。

(旺報 )