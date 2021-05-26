從去年底開始，受惠於全球需求提升，台灣半導體企業訂單爆滿，然而近期本土疫情爆發，又面臨缺水缺電狀況，重之中重的半導體產業出現不少營運隱憂，日媒點出台灣企業正面臨「8重苦」襲擊，若產能出現停滯，可能引發全球性的風險，而台灣若想盡快擺脫困境，疫苗是關鍵解藥。

日經新聞報導，台灣主導全球半導體供應產能，在全球晶片產能嚴重短缺的情況下，若台灣生產出現停滯，影響恐會遍及全球。

然而目前台灣企業營運正面臨8種困境，包括缺水、缺電、缺疫苗、本土疫情爆發、缺工、半導體零件短缺、貨櫃與包裝材料短缺及境外工廠因疫情減少產能等困擾。

其中缺水缺電將直接重創生產線運作，不具名的半導體企業高管表示，「這種狀況前所未見，如果半導體生產線停止，是一件大事。」

報導也提及，去年台灣防疫有成，帶動各行業蓬勃發展，然而多重利空因素同時襲來，造成企業隱憂浮現，依目前狀況來看，疫苗是幫助台灣擺脫困境的重要關鍵，然而目前接種率僅1%，這也讓台灣經濟與社會氛圍急轉直下。

(中時新聞網)