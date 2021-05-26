本土群聚風暴持續延燒，雙北疫情嚴峻，台北市副市長黃珊珊透露中央新規範，未來快篩陽性者如果沒什麼症狀，就會被框在家裡居家隔離，確診者在家變成常態。她說，早上中央會議再提，若快篩陽性者10天沒症狀就可解隔離，但仍要等專家會議。

黃珊珊說，中央新規定快篩陽性、無住院需求則採居家環境1人1室，可開居家隔離書，並希望廣設快篩站，無症者居家隔離，但今早會議上，僅說10天沒症狀就可解隔、是否再驗則待下午專家會議決定。

黃珊珊表示，中央疫情指揮中心會議公告，從今天起快篩陽性沒有症狀的患者可以居家隔離，並加裝電子圍籬，比照居家隔離的管理方式。所以，今起快篩陽性沒有症狀者，其實就會回到家改為居家隔離。

黃珊珊指出，大部分沒有症狀的快篩陽性的個案將會在家隔離，集中檢疫所與醫院才能空出量能收治需要照顧的人。所以，快篩陽性確診個案將來在家裡居家隔離，會成為疫情期間的新常態。

(中時 )