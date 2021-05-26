科技部國家實驗研究院所屬研究船「勵進號」，遭指不顧科技部禁令，仍於19日出航，今天將返回安平，科技部今天聲明，當天出航時仍為二級警戒，航行4小時後才升三級；台南市長黃偉哲表示，勵進號相關事宜為中央權責，交由中央回覆，但它既然入港就一定會申請，屆時，該檢查、清消的，都會依照規定辦理；衛生局長許以霖表示，該船航行國際線，依規定由中央疾病管制署負責檢疫，台南市政府會全力配合。

科技部今天上午也發出聲明表示，勵進號排定5月19日上午10時出航，台北市及新北市雖於5月15日進入三級防疫警戒，但當時停靠台南安平港仍為二級，經確認所有登船人員14天自主健康管理體溫測量紀錄皆無異狀後才出航。當天下午2時許，宣布全國升級為第三級防疫警戒，此時勵進號已出航約4小時。

因應全國進入三級防疫警戒，勵進研究船加強防疫措施，包含工作人員下船後應直接回家，不搭乘大眾交通工具，並進行後續自主健康管理，全船也會進行徹底消毒。

勵進號本航次是執行中山大學與經濟部中央地質調查所計畫，至台灣東北角海域進行海底地質調查，期間並無停泊任何港埠，船上共船員19人、科研儀器操作人員11人、研究人員3人。

(中時 )