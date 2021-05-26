鋼材及鐵等原材料行情飆漲，大陸高階通用型空壓機製造大廠力達-KY第一季末調漲全系列空壓機報價10％，漲價效益會在4、5月顯現，雖然近期亞洲疫情再起，外銷出貨速度可能放緩，以目前接單現況，力達第二季可望優於去年同期，今年營收目標是追求雙位數成長。

力達去年第一季因大陸爆發新冠肺炎疫情而被迫延後開工，罕見出現每股虧損0.34元，大陸經銷商及客戶直到去年第二季末之後才恢復拉貨，需求從去年第二季末至第四季出現報復性反彈。第一季雖是傳統淡季，但大陸經銷商下單踴躍，接單及出貨均比去年同期明顯好轉，EPS回升至0.44元，創近2年新高。前四月合併營收回升至12.22億元，年成長43.84％。

力達主管指出，力達因應鋼材及鐵等原材料上漲15％，第一季末全面調漲活塞機、螺桿機及渦旋機空壓機售價，平均漲幅10％，漲價效益會在4、5月顯現。客戶需求仍在，漲價初期，可能觀望而延後下單，第二季末至第三季進入旺季，全年接單、出貨及營收可優於去年。

(工商 )