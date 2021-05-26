疫情日益嚴峻，拓凱集團今(26)日宣布，捐贈市價約450萬元，總計3萬劑Covid-19快篩試劑給台中市政府，協助抗疫，讓疫情調查更精準。

拓凱集團指出，中央疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，全國抗疫行動持續。為了讓疫情更為明朗，台中市政府已在台中市內設立10處快篩站，提供有接觸史或與疫調足跡重複的民眾免費篩檢，每日可快篩2,000～3,000人。拓凱集團齊心抗疫，企業內部進行分流、分區辦公，並將必要會議改以視訊模式辦理。對外更是捐贈台中市政府價值約450萬元的快篩試劑30,000劑，協助穩定檢驗量能，以讓疫情調查與追蹤更加透明。

拓凱集團暨拓凱教育基金會董事長沈文振表示，企業除調整辦公、出勤的方式，降低傳染風險，更應思考對員工的照顧以及如何主動協助政府與民眾一同防疫，從預防、篩檢、治療照顧各個面向提供最即時的支援。他期許所有人能齊心合力，平安度過這波疫情。

(工商 )