全國各級學校及幼兒園停止到校上課，師生透過遠距線上教學維持「不停學」。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布，全國三級警戒延長至6月14日。台中市高中職以下學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心停課至6月14日，公私立高中職以下學校課程教學、畢業考、期末考與補考，採彈性多元、從寬認定為原則；畢業典禮暫停或採線上視訊方式舉辦。

教育部長潘文忠宣布全國各級學校及幼兒園停止到校上課延長至6月14日，台中市除社區大學及樂齡學習中心停課亦配合延至6月14日外，學校校園、中正露營區及新龍崗露營區停止開放、戶外教育（含畢業旅行）延後辦理或取消等措施均配合延長，直至疫情趨緩為止。

台中市教育局指出，國中教育會考部分，大陸考場暨補考維持6月5、6日舉行，並於6月11日寄發國中會考成績單；高中及五專入學管道相關招生作業，依據修正後日程表配合辦理。

另針對需要特殊協助的學生，如家長無法照顧、學生無法居家學習等，學校會有老師或同仁妥善照顧，透過安排作業、教學資源網影片等，妥為規劃學生學習，避免學習落差，學校並主動與家長聯繫，讓家長安心，中午用餐時，將協助學生相關訂餐事宜。

教育局說明，有關教職員工（含兼行政職務教師、兼任及代理教師）出勤管理及教師授課形式，授權校長在維持基本校務運作及線上學習需要的前提下採彈性處理。

(中時 )