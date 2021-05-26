Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET)今（26）日宣布，為感謝玩家支持，將由即日起至6月9日推出「Days of Play」年度全球優惠活動。今年已經是第5次舉辦「Days of Play」年度全球優惠活動，優惠包括PlayStation 周邊產品及遊戲軟體。優惠適用於全台PlayStation 特約經銷商，數量有限，售完即止。
「Days of Play」優惠詳情，凡於優惠期內購買以下產品，即可享有優惠，包含：
1. PlayStation VR (PS VR) 豪華全配包將以優惠價NT$8,980發售，最多現省$3,000。
2. 精選PlayStation 4 (PS4)藍光光碟版遊戲優惠5折起，包括(1)PS4 遊戲 《Ghost of Tsushima》(普通版、中英文合版)折扣66折，優惠價NT$1190；(2)《The Last of UsTM Part II》 (普通版、中英文合版)折扣5折，優惠價NT$890。
3. PlayStationTMStore (PS Store)遊戲優惠：PS Store上多款遊戲將以優惠價發售，折扣低至2折，當中包括遊戲大作《Demon's Souls 》、《Sekiro: Shadows Die Twice 》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》等。
SIE 指出，今後將繼續致力於進一步提升PlayStation平台，讓更多顧客能夠享受到PlayStation專屬的娛樂世界。
(科技)
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