Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET)今(26)日宣布,為感謝玩家支持,將由即日起至6月9日推出「Days of Play」年度全球優惠活動。今年已經是第5次舉辦「Days of Play」年度全球優惠活動,優惠包括PlayStation 周邊產品及遊戲軟體。優惠適用於全台PlayStation 特約經銷商,數量有限,售完即止。

「Days of Play」優惠詳情,凡於優惠期內購買以下產品,即可享有優惠,包含:

1. PlayStation VR (PS VR) 豪華全配包將以優惠價NT$8,980發售,最多現省$3,000。

2. 精選PlayStation 4 (PS4)藍光光碟版遊戲優惠5折起,包括(1)PS4 遊戲 《Ghost of Tsushima》(普通版、中英文合版)折扣66折,優惠價NT$1190;(2)《The Last of UsTM Part II》 (普通版、中英文合版)折扣5折,優惠價NT$890。

3. PlayStationTMStore (PS Store)遊戲優惠:PS Store上多款遊戲將以優惠價發售,折扣低至2折,當中包括遊戲大作《Demon's Souls 》、《Sekiro: Shadows Die Twice 》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》等。

SIE 指出,今後將繼續致力於進一步提升PlayStation平台,讓更多顧客能夠享受到PlayStation專屬的娛樂世界。

(科技)