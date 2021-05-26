因購物人潮再度湧現賣場，美國具百年歷史的高檔百貨公司Nordstrom第一財季營收意外強勁，惟其虧損超出預期，且在同業都上修財測之際，該公司僅維持全年展望不變，令投資人大失所望，周二盤後股價重挫7%。

該公司高層表示，勞動力和運輸成本攀升，加上服飾業的供應鏈吃緊，持續給公司的營運帶來壓力。

Nordstrom公布第一財季（截至5月1日）營收為30.1億美元，優於前一年同期的21.2億美元，並超出市場預估的29億美元。

第一財季淨損為1.66億美元，相當於每股虧損1.05美元，較前一年同期的虧損5.21億美元、每股虧損3.33美元顯著改善，但仍超出市場預估的虧損57美分。

淨營收（不含信用卡營收）較前一年同期大幅成長44%，因當時受防疫限制措施影響，Nordstrom關閉了約一半門市。今年第一財季的淨營收與2019財年同期相比，則大減13%。

第一財季電商營收年增23%，並較2019年同期成長28%。Nordstrom表示，電商業務貢獻第一財季總營收的46%。

執行長Erik Nordstrom表示，在今年夏季這幾個月，該公司對於「壓抑已久的需求」所帶來的收益感到樂觀。

但儘管如此，這家百年高檔百貨公司仍然維持其2021財年的展望不變，預估全年營收成長逾25%。相較之下，先前才發布財報的零售巨頭梅西百貨（Macy's）和 Kohl's不僅業績表現優於華爾街預期，且都上修全年營運預測。

(時報資訊)