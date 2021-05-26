小米最新公告，美國國防部認定小米為「中國軍方公司」一事，已正式解除，也撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。

小米表示，針對美國國防部於2021年1月14日將本公司認定為「中國軍方公司」之事宜，已經在美東時間2021年5月25日下午4時09分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。

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(時報資訊)

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