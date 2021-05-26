《科技》遭指「中國軍方公司」 小米緊箍咒終解 12:512021/05/26 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小米最新公告，美國國防部認定小米為「中國軍方公司」一事，已正式解除，也撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。 小米表示，針對美國國防部於2021年1月14日將本公司認定為「中國軍方公司」之事宜，已經在美東時間2021年5月25日下午4時09分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） (時報資訊) #小米 #中國軍方公司 #美國 #國防部 #撤銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸公布 對美加徵關稅商品第四次排除延期清單 22:362021/05/17 財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 中澳關係惡化 澳洲學者憂心陸箝制留學生數千億產業 16:382021/05/17 兩岸 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 王毅歡迎以巴 直接赴陸談判 04:102021/05/18 國際大事 疫苗認證 中國駐聯合國前副代表批世衛偏袒 04:102021/05/17 產業財經 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 04:102021/05/18 焦點要聞 中國民進黨辦受陸捐款辦餐會賄選 黨主席、祕書長判刑 10:362021/05/18 社會 陸公安等家屬子女簽證遭停發 美使館：因中國拒絕接收被遣返人員 09:522021/05/18 兩岸 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 財經熱門新聞 NCC不演了！放行三立iNews財經台擠進48台 - 財經 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 銀行不准關門引發嘩然 金管會給八大回應 - 財經 - 工商 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 確診入住檢疫所、防疫旅館 壽險業均視同住院理賠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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