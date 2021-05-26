本土疫情失控蔓延，雙北市15日宣布進入三級警戒，圖為16日下午時空蕩蕩的北市信義區街景。（資料照，黃世麒攝）

本土確診數字日日暴增，指揮中心25日宣布第三級疫情警戒將延長至6月14日，許多民眾關心這波疫情何時能降下，也在意台灣何時解封。對此，一名醫師在臉書貼出3個國家封城強度的演變圖表，直說，「這樣大家心裡就有底了。」

萬芳醫院精神科醫生潘建志26日在臉書上貼出一張圖表，圖片顯示，台灣升級為第三級警戒後，封城強度為74分，以台灣的74分為對照，比較以色列、紐西蘭與韓國等三國，實施封城的強度與後續曲線變化。

潘建志說，從圖表中可見到，三個國家第一次的封城的強度均比台灣高，平均解封約需耗費2至3個月，而還可觀察到，曲線下降僅1至4個月，隨即再度升回封城狀態，雖三個國家每次的封城強度逐漸趨緩，但仍反覆上演封城、解封至少三次以上。

潘建志表示，值得注意的一點為，圖上的三個國家第一次封城所遇上的都為尚未變異、傳染力較低的原始病毒株；潘建志在文末並未明示台灣未來疫情的走向，僅僅寫下一句「這樣大家心裡就有底了，參考一下」，留給讀者判定。

有讀者在留言區回應，每個確診者代表著數個未被檢測到的無症狀與輕症患者，若有一人未阻斷病毒傳播，確診數字就無法歸零，潘建志回應，「對，基本上台灣確診數受限於檢驗量能，不過應該很快會改進。」

(中時新聞網)