華視一名公務車駕駛因有萬華接觸史，20日確診，有密切接觸的總經理莊豐嘉因此居家隔離中，今(26日）再傳出一名新聞部女記者也在25日確診，華視稍早發出聲明證實，「經查本公司一名已於上周三(5／19)工作分流而開始休假之女記者，本周因向公司回報其家人確診，在公司要求其前往篩檢後，於昨日下午被通知確診。」

華視在聲明中指出，「指揮中心1922的指引為，由於該員上週已休假、有症狀前三日亦未接觸本公司員工，因此無匡列人員。但華視為求更謹慎，已要求該員休假前曾有接觸之同仁（亦多為同組已分流休假人員），前往篩檢同時在家自主健康管理，同時繼上週三分流後全公司大消毒後，再次進行全公司消毒」。

聲明中強調，「華視新聞台加強防疫，所有同仁要求除隨時注意自身健康狀況外，採訪作業更需加強防護作業，高風險區域須全程配戴護目鏡及防護衣，採訪車亦於每趟作業後進行深度消毒，同時定期對新聞台及華視進行全面環境加強消毒。華視新聞台亦已採取多層次分流作業，應備足夠戰力面對嚴峻的疫情採訪工作。」

據悉，華視新聞台台長陳雅琳昨天下午接獲記者通報確診後火速開會，隨即在傍晚5點多、記者忙著後製新聞時，要大家先停止手邊工作，集合宣布此事，以避免引起不必要的揣測與恐慌。

(中時 )