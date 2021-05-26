新冠肺炎疫情嚴峻，全國實施三級警戒，國家住都中心宣布，林口社宅比照去年優惠政策，店舖率先議定店舖自今年5月起減租50％為期3個月，另遇有確診、隔離或是放無薪假等住戶減收租金20％，新北市議員蔡淑君表示，今年疫情較去年更嚴峻，店鋪應該減免80％、確診家庭應該免租。

近期受疫情衝擊，各類店舖經營漸顯困窘，國家住都中心衡酌整體營運狀況，訂定林口社宅店舖紓困措施，今年5月至7月份租金，以租約約定金額減收50％計收，如已按約定租金繳納，租金一律抵繳次月租金。

另，林口社宅承租人如遇有確診、隔離或是放無薪假等狀況將影響生活，該月租金減收20％，放有無薪假者也可提供佐證文件申請租金減收20％。國家住都中心呼籲店舖出租人一起給予承租人優惠租金，共度這次疫情難關。

市議員蔡淑君表示，去年疫情國家住都中心就已實施相同減免政策，然而今年疫情比去年更嚴峻，已經完全不能內用，更要求市民盡量不要外出，對商家影響甚大，她認為針對商家應該要減租80％，另外租賃社宅者家庭狀況並不優渥，確診家庭應免房租、非確診者家庭該減收20％租金。期待政府帶領著大家共同度過難關。

(中時 )