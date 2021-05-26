台灣正面臨56年來最嚴峻旱情，除了高溫屢創歷史紀錄，降雨量也不遑多讓，台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興提出分析統計，統計至5月25日，台北、台中、高雄、台南5月降雨紛紛創新低紀錄，尤其台中、台南、高雄均為零，即便已經5月底，降雨依舊極不樂觀，預估有利梅雨鋒面建立的環境落在5月29日到6月1日間較有機會。

台灣嚴峻乾旱持續，去年下半年缺水至今仍無改善跡象，尤其受太平洋高壓籠罩，鋒面難以南下，不少水庫蓄水量已低於2成，即使前兩天受鋒面影響，部分水庫有些許挹注，但仍舊杯水車薪。

賈新興指出，截至昨(25)的統計，台北、台中、高雄、台南5月降雨紛創下歷史新低紀錄，今年除了台北5月降雨量為18.5毫米外，台中、台南、高雄均為零，分別創下1897、1897、1931、1897有歷史紀錄以來的最少降雨紀錄，可見整個西部平原降雨真的非常少。

高山氣象站部分，玉山站今年5月降雨共35毫米，也創下1952年以來的最少雨紀錄，雖然玉山站最早資料是從1943年就有，但日據時期資料上還不完全，完整記錄從1952年開始；阿里山站5月降雨只有75毫米，也創下1937年以來的第2少雨年。

賈新興表示，台灣13個平地站降雨平均累積也只有44.3毫米，比長期中位數200.1毫米少了將近160毫米，自1947年有紀錄以來，第一少雨為1954年的28.8毫米，其次則是1963年34.1毫米，再來為2009年37.2毫米，今年44.3毫米則位居第四。

目前預估5月29日到6月1日會比較有機會形成梅雨鋒面，梅雨鋒面是太平洋高壓暖濕空氣和北方冷空氣的交界面，當梅雨鋒面碰上西南季風帶來的源源不絕水氣，在合適條件下，容易激發中尺度對流系統，就容易產生持續性的劇烈降雨。

(中時 )