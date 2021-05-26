警察冒著高風險追查確診失聯者，已在雙北市造成多名員警染疫。位處博愛特區內的中正一分局也淪陷。忠孝西路派出所內一名員警因家人染疫，分局要求全員進行快篩，未料該員本身採檢

呈現陰性，但卻驗出一名所內同仁成現陽性反應，染疫警員立刻進行隔離，其於同仁也開始進行自主管理，派出所也將在今天進行整棟大消毒。

雙北警察疫情持續亮紅燈，繼北市刑大、文山一及萬華分局陸續有人確診，中正一分局26日也傳出有人採陽，忠孝西路派出所1員警日前快篩後，發現呈現陽性，分局除進行大消毒、忠西所全員也已休假進行自主健康管理和分流辦公。

據了解，日前該所有員警的家人疑似確診，忠西所員警也先後前往快篩，其中1名員警26日傳出快篩陽性，全所同仁已分別休假返家，進行自主管理，分局從昨日起也陸續進行消毒工作。

中正一分局目前調用警備隊人力支援，讓忠西所勤務正常運作，26日分局將進行全面消毒。

(中時新聞網)