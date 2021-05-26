從未在季後賽首輪陷入0比2落後劣勢的詹姆斯，今天與「一眉哥」安東尼戴維斯聯手攻下57分，率領湖人109比102射落太陽，將系列賽扳成1比1平手。

詹姆斯堪稱是季後賽魔人，從踏入NBA之後凡是只要打進季後賽，就不曾在季後賽首輪陷入0比2落後劣勢，甚至不曾止步季後賽首輪，更創下連續8季率領球隊爭奪總冠軍，這些都是詹姆斯的輝煌戰績。

首戰失利的衛冕軍湖人，今天前往鳳凰城踢館，詹姆斯、安東尼戴維斯與薛洛德就有出色表現，首節打完取得6分領先優勢。

身為西區第二種子的太陽也非省油燈，戴文布克與艾頓攜手吹起反攻號角，一度在第四節逆轉超前，可惜卻是曇花一現，安東尼戴維斯和詹姆斯先後得手，打出一波強和攻勢之後，7分之差拿下最後勝果。

首戰手感欠佳的安東尼戴維斯，此役光是站上罰球線上的次數就多達21次，罰中18分，全場34分、10籃板、7助攻，詹姆斯奮戰39分鐘，23分、9助攻、4籃板，薛洛德24分，卓拉蒙15分、12籃板。

功虧一簣的太陽，保羅就像失了魂般全場僅出手5次，留下6分、5助攻的難堪數據，戴文布克31分，艾頓22分、10籃板，佩恩19分、7助攻。

(中時 )