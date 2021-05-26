全國三級警戒，規定民眾外出須戴口罩，但也因此讓許多戶外工作的勞工吃飯被檢舉。一名網友表示，為了養家餬口，大熱天戴口罩上工，因為做工不能改為居家線上辦公，現實生活中他們只能在塵土飛揚的環境，脫口罩扒飯，希望大家可以多點包容，貼文吸引1.3萬人朝聖直呼辛苦了。

一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，台灣疫情嚴峻，許多會產生群聚的五人以上的辦公場所、企業都開始分流工作，也有不少人被迫停業、放無薪假，學生也都改為居家線上學習，身為工人的他們當然也會擔心，但為了生存仍得工作，因為不可能改為居家做工。

該網友在文中喊「對，我們是工人！，在炎熱天氣戴口罩做工，「抱歉！我們沒有密閉空間，可以讓我們好好地吃上一頓飯，為了盡量減少感染機率，匆促扒上幾口飯後，趕緊戴上口罩午睡。」除了午飯時間須摘下口罩，他們同樣戴著口罩上班、吃飯喝水也都有保持社交距離。

該網友指出，希望大家可以多點包容、友善的態度，如果可以，他們也想找陰涼遮蔽處、舒服的桌椅，在午休時間好好吃便當，但現實狀況是，他們只能席地而坐、用餐環境塵土飛揚，便當裡的食物，也許還伴點泥沙調味。

該網友透露，「疫情當前、我們跟你們沒有不一樣！配合中央政府的指揮、把口罩戴好，保持該有的社交距離。」大家都是為了生活打拚，穿著髒衣服、戴著醫療口罩、賺著辛苦的錢。我做工我祖宗都驕傲，敬做工的人。」

貼文吸引1.3萬網友朝聖，不少網友熱烈討論，「什麼底層！沒你們，沒有人有房子住」、「可以瞭解你的心情，希望疫情趕快過去，讓大家恢復平靜生活」、「沒有你們的付出，我們怎麼會有好的環境及設備」、「真的很辛苦的工作，大太陽底下，戴口罩工作整天，沒地方能吃飯，沒體會過真的不知道。」

(中時新聞網)